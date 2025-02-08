Зеленский назначил Пауна Роговея послом в Молдову, а Юрия Клименко представителем Украины в Уругвай

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в двух странах. Речь идет о Молдове и Уругвае.

Соответствующие указы № 77/2025 и № 78/2025 опубликованы на сайте главы государства.

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По информации на сайте президента, послом в Молдове стал Паун Роговей, а в Уругвае — Юрий Клименко.

Паун Роговей, уроженец Черновицкой области, работает дипломатом с 1999 года. До нового назначения он исполнял обязанности временного поверенного в делах Украины в Румынии, а в период 2012-2017 годов был советником посольства Украины в Молдове.

Посол Украины в Молдове Паун Роговей. Фото: Wikipedia

Юрий Клименко, который с 2022 года возглавляет украинское посольство в Аргентине, теперь также будет представлять Украину в Уругвае по совместительству.

Он имеет значительный опыт дипломатической службы, начав карьеру в июне 1992 года. В разные годы работал в Министерстве иностранных дел Украины, посольствах в странах Бенилюкса и США, а также занимал должности генерального консула в Греции и Испании.

Посол Украины в Уругвае Юрий Клименко. Фото: Голос Америки

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заменил посла в Германии.

А 21 декабря 2024 года глава государства уволил послов в Китае, Японии, Словении, Литве, Кении, Руанде, а также представителей Украины в ООН.