Зеленский назначил Пауна Роговея послом в Молдову, а Юрия Клименко представителем Украины в Уругвай

Зеленский назначил послов в две страны — кто ими стал
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов в двух странах. Речь идет о Молдове и Уругвае.
Соответствующие указы № 77/2025 и № 78/2025 опубликованы на сайте главы государства.
Кого назначили послами
По информации на сайте президента, послом в Молдове стал Паун Роговей, а в Уругвае — Юрий Клименко.
Паун Роговей, уроженец Черновицкой области, работает дипломатом с 1999 года. До нового назначения он исполнял обязанности временного поверенного в делах Украины в Румынии, а в период 2012-2017 годов был советником посольства Украины в Молдове.
Юрий Клименко, который с 2022 года возглавляет украинское посольство в Аргентине, теперь также будет представлять Украину в Уругвае по совместительству.
Он имеет значительный опыт дипломатической службы, начав карьеру в июне 1992 года. В разные годы работал в Министерстве иностранных дел Украины, посольствах в странах Бенилюкса и США, а также занимал должности генерального консула в Греции и Испании.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заменил посла в Германии.
А 21 декабря 2024 года глава государства уволил послов в Китае, Японии, Словении, Литве, Кении, Руанде, а также представителей Украины в ООН.
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