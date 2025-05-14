Наріман Джелялов - Зеленський призначив посла України в Туреччині

Наріман Джелял. Фото: Кримська солідарність

Президент Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла Надзвичайним і Повноважним послом України в Турецькій Республіці. Він був звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.

Про це повідомляється в указі №305/2025 від 14 травня 2025 року.

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Що відомо про призначення Джеляла

"Призначити Джеляла Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Турецькій Республіці", — ідеться у документі.

Що відомо про Нарімана Джеляла

6 вересня 2021 року в окупованому Сімферополі розгорнулися події, які сколихнули українське суспільство: підконтрольний Росії суд заарештував відомого кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Разом із ним у справі фігурували двоє його співвітчизників — двоюрідні брати Азіз та Асан Ахтемови. Російська ФСБ звинуватила їх у нібито підриві газопроводу в селі Перевальне.

Через рік, 21 вересня 2022-го, окупаційна влада винесла Джелялу вирок — 17 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Цей вирок викликав хвилю обурення як в Україні, так і за її межами — правозахисники неодноразово наголошували на політичному характері справи та відсутності доказів провини.

Однак у червні 2024 року з’явилася надія — Нарімана Джеляла вдалося повернути додому в межах обміну полоненими. Після майже трьох років неволі він знову опинився на рідній землі.

Раніше Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій.

Крім того, Міністр оборони України Рустем Умєров здійснив декілька призначень. Вони допоможуть забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі міністерства.