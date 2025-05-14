Нариман Джелялов - Зеленский назначил посла Украины в Турции

Нариман Джелялов. Фото: Крымская солидарность

Президент Владимир Зеленский назначил первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Турецкой Республике. Он был освобожден из российского плена в конце июня 2024 года.

Об этом сообщается в указе №305/2025 от 14 мая 2025 года.

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Что известно о назначении Джеляла

"Назначить Джеляла Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Турецкой Республике", — говорится в документе.

Что известно о Наримане Джеляле

6 сентября 2021 года в оккупированном Симферополе развернулись события, которые всколыхнули украинское общество: подконтрольный России суд арестовал известного крымскотатарского активиста Наримана Джеляла. Вместе с ним в деле фигурировали двое его соотечественников — двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы. Российская ФСБ обвинила их в якобы подрыве газопровода в селе Перевальное.

Через год, 21 сентября 2022-го, оккупационные власти вынесли Джелялу приговор — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Этот приговор вызвал волну возмущения как в Украине, так и за ее пределами — правозащитники неоднократно отмечали политический характер дела и отсутствие доказательств вины.

Однако в июне 2024 года появилась надежда — Наримана Джеляла удалось вернуть домой в рамках обмена пленными. После почти трех лет неволи он снова оказался на родной земле.

Ранее Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской областных военных администраций.

Кроме того, Министр обороны Украины Рустем Умеров осуществил несколько назначений. Они помогут обеспечить большую оперативность и эффективность в работе министерства.