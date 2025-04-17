Зеленський призначив нових очільників Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

У четвер, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський призначив нових голів двох обласних військових адміністрацій. Зокрема, Сумської та Луганської.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента.

Реклама

Читайте також:

Хто очолив Сумську та Луганську ОВА

Зокрема, головою Сумської обласної державної адміністрації призначено Григорова Олега Олексійовича. У свою чергу посаду Луганської ОВА зайняв Харченко Олексій Андрійович.

Що відомо про Григорова

Олег Григоров. Фото: Луганська ОВА

Олег Григоров — український правоохоронець. Із 2021 року очолював Головне управління Національної поліції у Луганській області. До цього працював заступником начальника ГУ НП у Запорізькій області, а ще раніше був в поліції Сумської області.

У серпні 2024 року указом Володимира Зеленського йому було присвоєно спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Наприкінці січня 2025 року Олег Григоров подав декларацію як кандидат на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Згідно з декларацією, у спільній власності з Людмилою Григоровою він має квартиру в Сумах, право безоплатного користування якою належить його дружині Ірині. Ще одна квартира, в його спільній власності з Олексієм Сачком, розташована у Києві. Сам Олег Григоров зареєстрований у Запоріжжі — у квартирі Національного університету "Запорізька політехніка".

У власності родини — два автомобілі: Mazda CX-5 2021 року випуску, що належить дружині (вартість — 941,2 тисяч гривень), та Audi Q7 2016 року, власником якої є сам Григоров (вартість — 980 тисяч гривень).

За 2024 рік Олег Григоров отримав 845,2 тисяч гривень зарплати в поліції Луганщини, а також 473,7 тисяч гривень грошового забезпечення від Нацполіції. Його дружина, яка працює в Нацполіції Сумської області, отримала 511 тисяч гривень зарплати. Загалом родина задекларувала 1 447 000 гривень готівкових коштів. Крім того, на банківських рахунках Григорова зберігалося близько 32 тисяч гривень, а його дружини — майже 90 тисяч гривень.

Що відомо про Харченка

Олексій Харченко. Фото: Луганьска ОДА

Олексій Андрійович Харченко — український державний службовець, доктор філософії. Народився 11 вересня 1987 року. Має три вищі освіти та понад 13 років досвіду роботи на державній службі, зокрема сім років провів в Державній прикордонній службі України.

У 2021-2023 роках працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України.

У вересні 2024 року Олексія Харченка призначено начальником Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

Що передувало

Нагадаємо, 15 квітня президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сумської ОВА Володимира Артюха з посади. Відповідне рішення підтвердив уряд.

Причиною звільнення стало те, що 13 квітня росіяни завдали удари балістикою по центру Сум, внаслідок чого загинуло понад 30 людей, ще 117 постраждали. Мер Конотова звинуватив Артюха в організації нагородження військових у Сумах (що, ймовірно, стало причиною удару). Сам Артюх підтвердив факт нагородження військових, але заперечив свою причетність до організації заходу.