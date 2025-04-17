Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской областных военных администраций

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

В четверг, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав двух областных военных администраций. В частности, Сумской и Луганской.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента.

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В частности, председателем Сумской областной государственной администрации назначен Григоров Олег Алексеевич. В свою очередь должность Луганской ОВА занял Харченко Алексей Андреевич.

Что известно о Григорове

Олег Григоров. Фото: Луганская ОВА

Олег Григоров — украинский правоохранитель. С 2021 года возглавлял Главное управление Национальной полиции в Луганской области. До этого работал заместителем начальника ГУ НП в Запорожской области, а еще раньше был в полиции Сумской области.

В августе 2024 года указом Владимира Зеленского ему было присвоено специальное звание генерала полиции третьего ранга.

В конце января 2025 года Олег Григоров подал декларацию как кандидат на должность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления. Согласно декларации, в совместной собственности с Людмилой Григоровой он имеет квартиру в Сумах, право безвозмездного пользования которой принадлежит его жене Ирине. Еще одна квартира в его совместной собственности с Алексеем Сачко расположена в Киеве. Сам Олег Григоров зарегистрирован в Запорожье — в квартире Национального университета "Запорожская политехника".

В собственности семьи — два автомобиля: Mazda CX-5 2021 года выпуска, принадлежащий жене (стоимость — 941,2 тысяч гривен), и Audi Q7 2016 года, владельцем которой является сам Григоров (стоимость — 980 тысяч гривен).

За 2024 год Олег Григоров получил 845,2 тысяч гривен зарплаты в полиции Луганщины, а также 473,7 тысяч гривен денежного обеспечения от Нацполиции. Его жена, которая работает в Нацполиции Сумской области, получила 511 тысяч гривен зарплаты. В общем семья задекларировала 1 447 000 гривен наличных средств. Кроме того, на банковских счетах Григорова хранилось около 32 тысяч гривен, а его жены — почти 90 тысяч гривен.

Что известно о Харченко

Алексей Харченко. Фото: Луганская ОГА

Алексей Андреевич Харченко - украинский государственный служащий, доктор философии. Родился 11 сентября 1987 года. Имеет три высших образования и более 13 лет опыта работы на государственной службе, в частности семь лет провел на службе в Государственной пограничной службе Украины.

В 2021-2023 годах работал в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

В сентябре 2024 года Алексей Харченко назначен начальником Северодонецкой городской военной администрации.

Что предшествовало

Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской ОВА Владимира Артюха с должности. Соответствующее решение подтвердило правительство.

Причиной увольнения стало то, что 13 апреля россияне нанесли удары баллистикой по центру Сум, в результате чего погибло более 30 человек, еще 117 пострадали. Мэр Конотова обвинил Артюха в организации награждения военных в Сумах (что, вероятно, стало причиной удара). Сам Артюх подтвердил факт награждения военных, но отрицал свою причастность к организации мероприятия.