Зеленський призначив Ярослава Мережка новим заступником голови СБУ

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 січня, призначив нового заступника очільника Служби безпеки України. Йдеться про Ярослава Мережка.

Про це йдеться в указі Зеленського №47/2026.

Новий заступник очільника СБУ

"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", — йдеться в указі.

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Відомо, що у 2023 глава держави призначав Мережка представником Служби безпеки України.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ. Позитивно проголосували 235 народних депутатів.

Згодом Малюк підбив підсумки своєї роботи в СБУ. Він запевнив, що й надалі працюватиме на благо держави.