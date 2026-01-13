Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

Зеленський призначив нового заступника голови СБУ

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 17:44
Зеленський призначив Ярослава Мережка новим заступником голови СБУ
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 січня, призначив нового заступника очільника Служби безпеки України. Йдеться про Ярослава Мережка.

Про це йдеться в указі Зеленського №47/2026.

Реклама
Читайте також:

Новий заступник очільника СБУ

"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", — йдеться в указі.

null
Указ Зеленського. Фото: скриншот

Відомо, що у 2023 глава держави призначав Мережка представником Служби безпеки України.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ. Позитивно проголосували 235 народних депутатів.

Згодом Малюк підбив підсумки своєї роботи в СБУ. Він запевнив, що й надалі працюватиме на благо держави.

Володимир Зеленський СБУ призначення Україна указ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації