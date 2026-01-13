Зеленський призначив Ярослава Мережка новим заступником голови СБУ

Зеленський призначив нового заступника голови СБУ
Дата публікації: 13 січня 2026 17:44
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 січня, призначив нового заступника очільника Служби безпеки України. Йдеться про Ярослава Мережка.
Про це йдеться в указі Зеленського №47/2026.
"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", — йдеться в указі.
Відомо, що у 2023 глава держави призначав Мережка представником Служби безпеки України.
Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада звільнила Василя Малюка з посади голови СБУ. Позитивно проголосували 235 народних депутатів.
Згодом Малюк підбив підсумки своєї роботи в СБУ. Він запевнив, що й надалі працюватиме на благо держави.
