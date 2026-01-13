Зеленский назначил Ярослава Мережка новым заместителем главы СБУ

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 января, назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Речь идет о Ярославе Мережко.

Об этом говорится в указе Зеленского №47/2026.

Новый заместитель главы СБУ

"Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", — говорится в указе.

Известно, что в 2023 году глава государства назначал Мережко представителем Службы безопасности Украины.

Напомним, 13 января Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности председателя СБУ. Положительно проголосовали 235 народных депутатов.

Впоследствии Малюк подвел итоги своей работы в СБУ. Он заверил, что и в дальнейшем будет работать на благо государства.