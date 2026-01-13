Зеленский назначил Ярослава Мережка новым заместителем главы СБУ

Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ
Президент Владимир Зеленский во вторник, 13 января, назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Речь идет о Ярославе Мережко.
Об этом говорится в указе Зеленского №47/2026.
Новый заместитель главы СБУ
"Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", — говорится в указе.
Известно, что в 2023 году глава государства назначал Мережко представителем Службы безопасности Украины.
Напомним, 13 января Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности председателя СБУ. Положительно проголосовали 235 народных депутатов.
Впоследствии Малюк подвел итоги своей работы в СБУ. Он заверил, что и в дальнейшем будет работать на благо государства.
