Україна
Зеленський призначив нового посла у Сербії — хто ним став

Зеленський призначив нового посла у Сербії — хто ним став

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 23:23
Зеленський призначив екссекретаря РБНО Литвиненка послом у Сербії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Сербії. Ним став колишній секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.

Читайте також:

Хто став новим послом України в Сербії

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія", — сказано в указі.

Таким чином, виходить, що Володимир Толкач був звільнений з цієї посади.

Зазначимо, що Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року.

Нагадаємо, що у жовтні Зеленський підписав указ про призначення військового омбудсмена. Цю посаду зайняла Ольга Решетилова (Кобилинська).

Також ми писали, що на початку жовтня Зеленський ухвалив рішення про звільнення посла України в Латвії.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
