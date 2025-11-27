Зеленський призначив екссекретаря РБНО Литвиненка послом у Сербії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Сербії. Ним став колишній секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.

Хто став новим послом України в Сербії

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія", — сказано в указі.

Таким чином, виходить, що Володимир Толкач був звільнений з цієї посади.

Зазначимо, що Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року.

