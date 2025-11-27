Зеленський призначив екссекретаря РБНО Литвиненка послом у Сербії

Зеленський призначив нового посла у Сербії — хто ним став
Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Сербії. Ним став колишній секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Про це свідчить указ, опублікований на сайті президента.
Хто став новим послом України в Сербії
"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія", — сказано в указі.
Таким чином, виходить, що Володимир Толкач був звільнений з цієї посади.
Зазначимо, що Литвиненко обіймав посаду секретаря РНБО з березня 2024 до липня 2025 року.
