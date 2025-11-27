Видео
Главная Новости дня Зеленский назначил нового посла в Сербии — кто им стал

Зеленский назначил нового посла в Сербии — кто им стал

Дата публикации 27 ноября 2025 23:23
Зеленский назначил экс-секретаря РБНО Литвиненко послом в Сербии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Сербии. Им стал бывший секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте президента. 

Читайте также:

Кто стал новым послом Украины в Сербии

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", — сказано в указе.

Таким образом, получается, что Владимир Толкач был уволен с этой должности.

Отметим, что Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с марта 2024 по июль 2025 года.

Напомним, что в октябре Зеленский подписал указ о назначении военного омбудсмена. Эту должность заняла Ольга Решетилова (Кобылинская).

Также мы писали, что в начале октября Зеленский принял решение об увольнении посла Украины в Латвии.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
