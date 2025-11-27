Зеленский назначил экс-секретаря РБНО Литвиненко послом в Сербии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Сербии. Им стал бывший секретарь СНБО Александр Литвиненко.

Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте президента.

Кто стал новым послом Украины в Сербии

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", — сказано в указе.

Таким образом, получается, что Владимир Толкач был уволен с этой должности.

Отметим, что Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с марта 2024 по июль 2025 года.

