Зеленский назначил экс-секретаря РБНО Литвиненко послом в Сербии

Зеленский назначил нового посла в Сербии — кто им стал
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Сербии. Им стал бывший секретарь СНБО Александр Литвиненко.
Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте президента.
Кто стал новым послом Украины в Сербии
"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сербия", — сказано в указе.
Таким образом, получается, что Владимир Толкач был уволен с этой должности.
Отметим, что Литвиненко занимал должность секретаря СНБО с марта 2024 по июль 2025 года.
Напомним, что в октябре Зеленский подписал указ о назначении военного омбудсмена. Эту должность заняла Ольга Решетилова (Кобылинская).
Также мы писали, что в начале октября Зеленский принял решение об увольнении посла Украины в Латвии.
