Зеленський призначив нових послів України в низці країн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у низці країн. Зокрема, йдеться про Норвегію, Китайську Народну Республіку, Парагвай, Казахстан та інші.

Про це йдеться в указах на сайті Офісі Президента у понеділок, 7 квітня.

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Призначення нових послів

Горяйнов Роман В’ячеславович став надзвичайним і повноважним послом України в Ліванській Республіці;

Видойник Михайло Михайлович — надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндській Республіці;

Костін Андрій Євгенович — надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Нідерланди, постійний представник України при Організації по забороні хімічної зброї;

Майко Віктор Анатолійович — надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Казахстан;

Мельник Андрій Ярославович — постійний представник України Організації Обʼєднаних Націй;

Надзвичайний і повноважний посол України в Аргентинській Республіці Клименко Юрій Аркадійович став також послом України в Республіці Парагвай;

Нечитайло Олександр Вʼячеславович — надзвичайний і повноважний посол України в Китайській Народній Республіці;

Гавриш Олексій Петрович — надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Норвегія.

Крім того, Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла в Федеративній Республіці Бразилія, Віктора Майка з посла в Туркменістані та Ольгу Діброву з посла у Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія.

Нагадаємо, 7 квітня Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський доручив Службі безпеки України перевірити чиновників на поліграфі.