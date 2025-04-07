Зеленський призначив нових послів України в низці країн

Зеленський призначив нових послів у низці країн — перелік
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів у низці країн. Зокрема, йдеться про Норвегію, Китайську Народну Республіку, Парагвай, Казахстан та інші.
Про це йдеться в указах на сайті Офісі Президента у понеділок, 7 квітня.
Призначення нових послів
- Горяйнов Роман В’ячеславович став надзвичайним і повноважним послом України в Ліванській Республіці;
- Видойник Михайло Михайлович — надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндській Республіці;
- Костін Андрій Євгенович — надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Нідерланди, постійний представник України при Організації по забороні хімічної зброї;
- Майко Віктор Анатолійович — надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Казахстан;
- Мельник Андрій Ярославович — постійний представник України Організації Обʼєднаних Націй;
- Надзвичайний і повноважний посол України в Аргентинській Республіці Клименко Юрій Аркадійович став також послом України в Республіці Парагвай;
- Нечитайло Олександр Вʼячеславович — надзвичайний і повноважний посол України в Китайській Народній Республіці;
- Гавриш Олексій Петрович — надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Норвегія.
Крім того, Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла в Федеративній Республіці Бразилія, Віктора Майка з посла в Туркменістані та Ольгу Діброву з посла у Фінляндській Республіці та Республіці Ісландія.
Нагадаємо, 7 квітня Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".
Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський доручив Службі безпеки України перевірити чиновників на поліграфі.
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