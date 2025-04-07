Захист прав українців на землю — Зеленський підписав закон №12089

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 7 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача". Раніше Верховна Рада України прийняла цей законопроєкт у другому читані і в цілому.

Про це стало відомо з на сайту Верховної Ради.

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Ухвалений парламентом документ визначає конкретні строки, у межах яких правоохоронні органи мають право звернутися до суду з позовом проти підприємця щодо неправомірного заволодіння земельною ділянкою.

Законопроєкт також містить перелік об’єктів, на які не поширюється право добросовісного набувача. Крім того, передбачена норма про гарантію компенсації інвестицій підприємцю в разі, якщо суд ухвалить рішення про повернення активу державі.

Документ підтримали 32 бізнес-асоціації — Спілка українських підприємців (СУП), Федерація роботодавців України (ФРУ), Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) тощо.

На думку Федерації роботодавців України, цей законопроєкт сприятиме залученню нових інвестицій в економіку країни. Спілка українських підприємців також переконана, що підписання цього законопроєкту покращить інвестиційний клімат в Україні.

Раніше Зеленський підписав закон щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України.

Крім того, Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних сил до інших держав у період дії воєнного стану. Цим документом вносяться зміни до певних законів.