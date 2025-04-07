Защита прав украинцев на землю — Зеленский подписал закон №12089

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 7 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя". Ранее Верховная Рада Украины приняла этот законопроект во втором чтении и в целом.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.

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Принятый парламентом документ определяет конкретные сроки, в пределах которых правоохранительные органы имеют право обратиться в суд с иском против предпринимателя относительно неправомерного завладения земельным участком.

Законопроект также содержит перечень объектов, на которые не распространяется право добросовестного приобретателя. Кроме того, предусмотрена норма о гарантии компенсации инвестиций предпринимателю в случае, если суд примет решение о возвращении актива государству.

Документ поддержали 32 бизнес-ассоциации — Союз украинских предпринимателей (СУП), Федерация работодателей Украины (ФРУ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) и др.

По мнению Федерации работодателей Украины, данный законопроект будет способствовать привлечению новых инвестиций в экономику страны. Союз украинских предпринимателей также убежден, что подписание этого законопроекта улучшит инвестиционный климат в Украине.

Ранее Зеленский подписал закон об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Кроме того, Зеленский подписал законопроект №12378 по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных сил в другие государства в период действия военного положения. Этим документом вносятся изменения в определенные законы.