Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран

Зеленский назначил новых послов в ряде стран — перечень
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в ряде стран. В частности, речь идет о Норвегии, Китайской Народной Республике, Парагвае, Казахстане и других.
Об этом говорится в указах на сайте Офисе Президента в понедельник, 7 апреля.
Назначение новых послов
- Горяйнов Роман Вячеславович стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ливанской Республике;
- Видойник Михаил Михайлович — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндской Республике;
- Костин Андрей Евгеньевич — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды, постоянный представитель Украины при Организации по запрещению химического оружия;
- Майко Виктор Анатольевич — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Казахстан;
- Мельник Андрей Ярославович — постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций;
- Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Аргентинской Республике Клименко Юрий Аркадьевич стал также послом Украины в Республике Парагвай;
- Нечитайло Александр Вячеславович — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике;
- Гавриш Алексей Петрович — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Норвегия.
Кроме того, Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Бразилия, Виктора Майка с посла в Туркменистане и Ольгу Диброву с посла в Финляндской Республике и Республике Исландия.
Напомним, 7 апреля Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя".
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский поручил Службе безопасности Украины проверить чиновников на полиграфе.
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