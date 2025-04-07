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Зеленский назначил новых послов в ряде стран — перечень

7 апреля 2025 22:05
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский назначил новых послов Украины в ряде стран
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении послов в ряде стран. В частности, речь идет о Норвегии, Китайской Народной Республике, Парагвае, Казахстане и других.

Об этом говорится в указах на сайте Офисе Президента в понедельник, 7 апреля.

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Назначение новых послов

  • Горяйнов Роман Вячеславович стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ливанской Республике;
  • Видойник Михаил Михайлович — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндской Республике;
  • Костин Андрей Евгеньевич — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды, постоянный представитель Украины при Организации по запрещению химического оружия;
  • Майко Виктор Анатольевич — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Казахстан;
  • Мельник Андрей Ярославович — постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций;
  • Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Аргентинской Республике Клименко Юрий Аркадьевич стал также послом Украины в Республике Парагвай;
  • Нечитайло Александр Вячеславович — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике;
  • Гавриш Алексей Петрович — чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Норвегия.

Кроме того, Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Федеративной Республике Бразилия, Виктора Майка с посла в Туркменистане и Ольгу Диброву с посла в Финляндской Республике и Республике Исландия.

Напомним, 7 апреля Зеленский подписал законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя".

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский поручил Службе безопасности Украины проверить чиновников на полиграфе.

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