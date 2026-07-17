Зеленський призначив Бескрестнова та Соболева на посади в ОП

Володимир Зеленський та Олексій Соболєв. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 17 липня, призначив Сергія Бескрестнова та Олексія Соболева на посади в Офісі Президента. Відомо, що Бескрестнов став радником президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, а Соболєв приєднається до економічного напрямку.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Нові посади Бескрестнова та Соболєва в ОП

Зеленський підписав указ про призначення Сергія Бескрестнова радником президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом).

Сергій Бескрестнов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Указ Зеленського. Фото: скриншот

Крім того, сьогодні Зеленський провів зустріч з Соболевим та повідомив, що він приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.

Олексій Соболев. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Разом із Кирилом Будановим визначили необхідні завдання. Ключове — на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами. Досвід Олексія дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями", — зазначив глава держави.

Ще один напрямок роботи — постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом в межах форматів, які є в ОП.

Як писали Новини.LIVE, 17 липня Зеленський провів зустріч з Ігорем Клименком, якому запропонував йому очолити РНБО. Відповідний указ про призначення вже готується.

Крім того, сьогодні Зеленський провів зустріч із новопризначеним прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Після першого засідання оновленого уряду сторони обговорили пріоритетні дії та найближчі кроки.