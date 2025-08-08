День зв'язківця ЗСУ — Зеленський привітав військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у День військ зв’язку Збройних Сил України, який традиційно відзначають 8 серпня, висловив подяку військовим зв’язківцям за їхню незамінну роль у системі оборони. У зверненні він підкреслив, що саме завдяки їхній роботі зберігається головне — зв’язок між підрозділами, командуванням і передовою.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Володимир Зеленський привітав зв'язківців ЗСУ із професійним святом

Військовослужбовці 22-ї ОМБр. Фото: 22 ОМБр

Президент наголосив на професіоналізмі воїнів-зв’язківців, які забезпечують стабільну комунікацію навіть у найнебезпечніших умовах. Він подякував їм за критично важливу роботу, від якої залежить як оперативне управління на фронті, так і збереження життів.

Військові зв'язкіці. Фото: Генштаб ЗСУ

"Дякуємо за професіоналізм. За те, що тримаєте стабільну комунікацію. Вдячність за вашу критично важливу роботу. З вашим днем!" — завершив допис Зеленський.

