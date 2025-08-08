Відео
Головна Новини дня Зеленський привітав військових зв’язківців із професійним святом

Зеленський привітав військових зв’язківців із професійним святом

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 09:48
День зв'язківця ЗСУ — Зеленський привітав військовослужбовців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у День військ зв’язку Збройних Сил України, який традиційно відзначають 8 серпня, висловив подяку військовим зв’язківцям за їхню незамінну роль у системі оборони. У зверненні він підкреслив, що саме завдяки їхній роботі зберігається головне — зв’язок між підрозділами, командуванням і передовою.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

День зв'язківця ЗСУ
Військовослужбовці 22-ї ОМБр. Фото: 22 ОМБр

Президент наголосив на професіоналізмі воїнів-зв’язківців, які забезпечують стабільну комунікацію навіть у найнебезпечніших умовах. Він подякував їм за критично важливу роботу, від якої залежить як оперативне управління на фронті, так і збереження життів.

8 серпня свято ЗСУ
Військові зв'язкіці. Фото: Генштаб ЗСУ 

"Дякуємо за професіоналізм. За те, що тримаєте стабільну комунікацію. Вдячність за вашу критично важливу роботу. З вашим днем!" — завершив допис Зеленський. 

Нагадаємо, кілька днів тому, 6 серпня, виповнилась перша річниця з дня початку Курської операції ЗСУ. Володимир Зеленський вперше показав рідкісні відеокадри. А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав, яких успіхів вдалося досягти завдяки Курській операції. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
