День связиста ВСУ — Зеленский поздравил военнослужащих с Днем связиста ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в День войск связи Вооруженных Сил Украины, который традиционно отмечают 8 августа, выразил благодарность военным связистам за их незаменимую роль в системе обороны. В обращении он подчеркнул, что именно благодаря их работе сохраняется главная связь между подразделениями, командованием и передовой.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Владимир Зеленский поздравил связистов ВСУ с профессиональным праздником

Военнослужащие 22-й ОМБр. Фото: 22 ОМБр

Президент отметил профессионализм воинов-связистов, которые обеспечивают стабильную коммуникацию даже в самых опасных условиях. Он поблагодарил их за критически важную работу, от которой зависит как оперативное управление на фронте, так и сохранение жизней.

Военные связисты. Фото: Генштаб ВСУ

"Спасибо за профессионализм. За то, что держите стабильную коммуникацию. Благодарность за вашу критически важную работу. С вашим днем!" — завершил сообщение Зеленский.

