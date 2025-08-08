Видео
Главная Новости дня Зеленский поздравил военных связистов с праздником

Зеленский поздравил военных связистов с праздником

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 09:48
День связиста ВСУ — Зеленский поздравил военнослужащих с Днем связиста ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в День войск связи Вооруженных Сил Украины, который традиционно отмечают 8 августа, выразил благодарность военным связистам за их незаменимую роль в системе обороны. В обращении он подчеркнул, что именно благодаря их работе сохраняется главная связь между подразделениями, командованием и передовой.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

Читайте также:

Владимир Зеленский поздравил связистов ВСУ с профессиональным праздником

День зв'язківця ЗСУ
Военнослужащие 22-й ОМБр. Фото: 22 ОМБр

Президент отметил профессионализм воинов-связистов, которые обеспечивают стабильную коммуникацию даже в самых опасных условиях. Он поблагодарил их за критически важную работу, от которой зависит как оперативное управление на фронте, так и сохранение жизней.

8 серпня свято ЗСУ
Военные связисты. Фото: Генштаб ВСУ

"Спасибо за профессионализм. За то, что держите стабильную коммуникацию. Благодарность за вашу критически важную работу. С вашим днем!" — завершил сообщение Зеленский.

Напомним, несколько дней назад, 6 августа, исполнилась первая годовщина со дня начала Курской операции ВСУ. Владимир Зеленский впервые показал редкие видеокадры. А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал, каких успехов удалось достичь благодаря Курской операции.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
