Зеленський привітав освітян із Днем працівників освіти та подякував за роботу

Учитель зі школярами. Фото: Міністерство освіти та науки/Facebook

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня привітав працівників освіти з професійним святом. Глава держави подякував учителям, вихователям, викладачам та іншим освітянам за щоденну працю, турботу про дітей і підтримку учнів та студентів в умовах повномасштабної війни.

Відповідне повідомлення Зеленський опублікував у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Навчання дітей під час війни

Президент звернув увагу на умови, у яких українські педагоги продовжують працювати. За його словами, освітній процес проходить під час повітряних тривог, у захисних укриттях та онлайн.

Зеленський також згадав про російські атаки на освітню інфраструктуру. Він зазначив, що попри це працівники освіти продовжують виконувати свої обов’язки та залишаються поруч із дітьми.

Зеленський подякував освітянам

Глава держави наголосив на ролі педагогів у підтримці дітей під час війни та їхньому внеску в подальший розвиток країни.

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"Щодня це великий внесок у майбутнє України", — зазначив Зеленський.

Він завершив звернення привітанням із Днем працівників освіти та подякував усім представникам професії за їхню роботу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з професійним святом працівників освіти привітав і керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. У своєму зверненні він окремо відзначив педагогів, батьків, школярів і військових, завдяки яким навчання в Україні триває попри війну.

Також Новини.LIVE писали про пропозицію надати українським учителям статус державних службовців із відповідним фінансовим забезпеченням. Таку ініціативу висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак, який вважає підтримку освітньої сфери одним із важливих напрямів бюджетної політики.