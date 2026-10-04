Зеленский поздравил педагогов с Днём работников образования и поблагодарил их за работу

Зеленский поздравил украинских педагогов с профессиональным праздником
4 октября президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил учителей, воспитателей, преподавателей и других работников образования за ежедневный труд, заботу о детях и поддержку учеников и студентов в условиях полномасштабной войны.
Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Обучение детей во время войны
Президент обратил внимание на условия, в которых украинские педагоги продолжают работать. По его словам, образовательный процесс проходит во время воздушных тревог, в защитных укрытиях и онлайн.
Зеленский также упомянул о российских атаках на образовательную инфраструктуру. Он отметил, что, несмотря на это, работники образования продолжают выполнять свои обязанности и остаются рядом с детьми.
Зеленский поблагодарил педагогов
Глава государства подчеркнул роль педагогов в поддержке детей во время войны и их вклад в дальнейшее развитие страны.
"Каждый день это большой вклад в будущее Украины", — отметил Зеленский.
Он завершил обращение поздравлением с Днем работников образования и поблагодарил всех представителей профессии за их работу.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с профессиональным праздником работников образования поздравил и руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. В своем обращении он отдельно отметил педагогов, родителей, школьников и военных, благодаря которым обучение в Украине продолжается несмотря на войну.
Также Новини.LIVE писали о предложении предоставить украинским учителям статус государственных служащих с соответствующим финансовым обеспечением. Такую инициативу высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, который считает поддержку сферы образования одним из важных направлений бюджетной политики.