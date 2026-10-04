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Зеленский поздравил украинских педагогов с профессиональным праздником

Ua ru
4 октября 2026 13:57
Зеленский поздравил педагогов с Днём работников образования и поблагодарил их за работу
Учитель со школьниками. Фото: Министерство образования и науки/Facebook

4 октября президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил учителей, воспитателей, преподавателей и других работников образования за ежедневный труд, заботу о детях и поддержку учеников и студентов в условиях полномасштабной войны.

Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Обучение детей во время войны

Президент обратил внимание на условия, в которых украинские педагоги продолжают работать. По его словам, образовательный процесс проходит во время воздушных тревог, в защитных укрытиях и онлайн.

Зеленский также упомянул о российских атаках на образовательную инфраструктуру. Он отметил, что, несмотря на это, работники образования продолжают выполнять свои обязанности и остаются рядом с детьми.

Зеленский поблагодарил педагогов

Глава государства подчеркнул роль педагогов в поддержке детей во время войны и их вклад в дальнейшее развитие страны.

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"Каждый день это большой вклад в будущее Украины", — отметил Зеленский.

Он завершил обращение поздравлением с Днем работников образования и поблагодарил всех представителей профессии за их работу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с профессиональным праздником работников образования поздравил и руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. В своем обращении он отдельно отметил педагогов, родителей, школьников и военных, благодаря которым обучение в Украине продолжается несмотря на войну.

Также Новини.LIVE писали о предложении предоставить украинским учителям статус государственных служащих с соответствующим финансовым обеспечением. Такую инициативу высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, который считает поддержку сферы образования одним из важных направлений бюджетной политики.

Владимир Зеленский образование учителя школьники школа День учителя
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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