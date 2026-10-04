Зеленский поздравил педагогов с Днём работников образования и поблагодарил их за работу

Учитель со школьниками. Фото: Министерство образования и науки/Facebook

4 октября президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников образования с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил учителей, воспитателей, преподавателей и других работников образования за ежедневный труд, заботу о детях и поддержку учеников и студентов в условиях полномасштабной войны.

Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Обучение детей во время войны

Президент обратил внимание на условия, в которых украинские педагоги продолжают работать. По его словам, образовательный процесс проходит во время воздушных тревог, в защитных укрытиях и онлайн.

Зеленский также упомянул о российских атаках на образовательную инфраструктуру. Он отметил, что, несмотря на это, работники образования продолжают выполнять свои обязанности и остаются рядом с детьми.

Зеленский поблагодарил педагогов

Глава государства подчеркнул роль педагогов в поддержке детей во время войны и их вклад в дальнейшее развитие страны.

Читайте также:

"Каждый день это большой вклад в будущее Украины", — отметил Зеленский.

Он завершил обращение поздравлением с Днем работников образования и поблагодарил всех представителей профессии за их работу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с профессиональным праздником работников образования поздравил и руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. В своем обращении он отдельно отметил педагогов, родителей, школьников и военных, благодаря которым обучение в Украине продолжается несмотря на войну.

Также Новини.LIVE писали о предложении предоставить украинским учителям статус государственных служащих с соответствующим финансовым обеспечением. Такую инициативу высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, который считает поддержку сферы образования одним из важных направлений бюджетной политики.