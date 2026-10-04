Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов поздравил украинцев с Днём работников образования

Буданов поздравил украинцев с Днём работников образования

Ua ru
4 октября 2026 13:19
Кирилл Буданов об образовании во время войны и обучении детей в Украине
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 4 октября поздравил работников образования с профессиональным праздником. В своем обращении он поблагодарил педагогов, родителей, учеников и украинских военных, которые помогают сохранить возможность учиться и получать образование в условиях полномасштабной войны.

Соответствующее сообщение Буданов опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама
Привітання від кирила Буданова з Днем учителя
Кирилл Буданов поздравил с Днём работников образования. Иллюстрация: Буданов/Facebook

Образование во время войны

По словам Буданова, украинское образование за годы полномасштабной войны изменилось. Занятия проводятся не только в обычных классах, но и в укрытиях, на парковках и станциях метро.

Глава Офиса Президента отметил, что детям приходится учиться даже во время воздушных тревог и российских атак.

"Преподавать и учиться во время войны — это ежедневный экзамен на выносливость и способность двигаться дальше", — подчеркнул Буданов.

Читайте также:

День работников образования

Отдельно он выразил благодарность украинским защитникам, которые отстаивают право детей на образование и возможность расти в Украине.

Педагогам Буданов поблагодарил за профессионализм и ежедневный труд, школьникам — за то, что они продолжают учебу, несмотря на сложные обстоятельства, а родителям — за поддержку детей .

"Мы учим детей сегодня, чтобы завтра они строили свободную и сильную Украину", — заявил он.

Что известно об обучении в условиях войны

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что министр образования и науки Украины Андрей Бутенко разрешил педагогам корректировать продолжительность уроков до 35 минут, если школьники устают. Также учителя могут менять последовательность предметов в расписании.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о предложении предоставить учителям статус государственных служащих с соответствующим финансовым обеспечением. С такой инициативой выступил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его мнению, государство должно уделять больше внимания финансированию сферы образования, ведь педагоги играют важную роль в формировании будущего страны.

образование учителя школы Кирилл Буданов День учителя
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации