Кирилл Буданов об образовании во время войны и обучении детей в Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 4 октября поздравил работников образования с профессиональным праздником. В своем обращении он поблагодарил педагогов, родителей, учеников и украинских военных, которые помогают сохранить возможность учиться и получать образование в условиях полномасштабной войны.

Соответствующее сообщение Буданов опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кирилл Буданов поздравил с Днём работников образования. Иллюстрация: Буданов/Facebook

Образование во время войны

По словам Буданова, украинское образование за годы полномасштабной войны изменилось. Занятия проводятся не только в обычных классах, но и в укрытиях, на парковках и станциях метро.

Глава Офиса Президента отметил, что детям приходится учиться даже во время воздушных тревог и российских атак.

"Преподавать и учиться во время войны — это ежедневный экзамен на выносливость и способность двигаться дальше", — подчеркнул Буданов.

Читайте также:

День работников образования

Отдельно он выразил благодарность украинским защитникам, которые отстаивают право детей на образование и возможность расти в Украине.

Педагогам Буданов поблагодарил за профессионализм и ежедневный труд, школьникам — за то, что они продолжают учебу, несмотря на сложные обстоятельства, а родителям — за поддержку детей .

"Мы учим детей сегодня, чтобы завтра они строили свободную и сильную Украину", — заявил он.

Что известно об обучении в условиях войны

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что министр образования и науки Украины Андрей Бутенко разрешил педагогам корректировать продолжительность уроков до 35 минут, если школьники устают. Также учителя могут менять последовательность предметов в расписании.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о предложении предоставить учителям статус государственных служащих с соответствующим финансовым обеспечением. С такой инициативой выступил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. По его мнению, государство должно уделять больше внимания финансированию сферы образования, ведь педагоги играют важную роль в формировании будущего страны.