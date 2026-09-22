Уроки по 35 минут: Бутенко разъяснил новые правила для учителей

Дети в школе. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что украинские учителя могут сокращать уроки до 35 минут, если замечают, что школьники устали. Кроме того, им разрешили менять местами предметы в расписании.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко в эфире телемарафона, передает Новини.LIVE.

Реклама

Уроки по 35 минут

Учитель может самостоятельно корректировать продолжительность урока с учетом самочувствия школьников. Поэтому при необходимости занятие вместо стандартных 45 минут может длиться 40 или даже 35 минут.

"Для нас главное — достичь программных результатов обучения, чтобы дети получили знания. Если нужно, его можно менять", — говорит Бутенко.

Министр отметил, что учителя имеют возможность менять последовательность занятий в школьном расписании, если это способствует лучшему усвоению сложных тем.

Читайте также:

По его словам, самые сложные предметы целесообразно проводить в часы, когда школьники наиболее сосредоточены и способны эффективнее воспринимать учебный материал.

Как писали Новини.LIVE, в Украине действует обновленный порядок расчета заработной платы педагогов. Теперь должностные оклады определяются не по Единой тарифной сетке, а с помощью установленных для конкретных должностей коэффициентов и базовой величины.

Ранее мы писали, что в этом году в украинские школы поступили более 243 тысяч первоклассников. Это почти вдвое меньше, чем в 2018/2019 учебном году.