Уроки по 35 хвилин: Бутенко пояснив нові правила для вчителів

Діти в школі. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що українські вчителі можуть скорочувати уроки до 35 хвилин, якщо помічають, що школярі втомилися. Крім того, їм дозволили змінювати предмети місцями у розкладі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

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Уроки по 35 хвилин

Вчитель може самостійно коригувати тривалість уроку з урахуванням стану школярів. Тож за потреби заняття замість стандартних 45 хвилин може тривати 40 або навіть 35 хвилин.

"Нам головне — досягнути програмних результатів навчання, щоб діти здобули знання. Якщо потрібно, його можна змінювати", — каже Бутенко.

Міністр зазначив, що вчителі мають можливість змінювати послідовність занять у шкільному розкладі, якщо це сприяє кращому засвоєнню складних тем.

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За його словами, найскладніші предмети доцільно проводити в години, коли школярі найбільш зосереджені та здатні ефективніше сприймати навчальний матеріал.

Як писали Новини.LIVE, в Україні діє оновлений порядок розрахунку заробітних плат педагогів. Тепер посадові оклади визначають не за Єдиною тарифною сіткою, а за допомогою встановлених для конкретних посад коефіцієнтів і базової величини.

Раніше ми писали, що цьогоріч до українських шкіл пішли понад 243 тисячі першокласників. Це майже вдвічі менше, ніж у 2018/2019 навчальному році.