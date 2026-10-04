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Буданов привітав українців із Днем працівників освіти

Ua ru
4 жовтня 2026 13:19
Кирило Буданов про освіту під час війни та навчання дітей в Україні
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов 4 жовтня привітав працівників освіти з професійним святом. У своєму зверненні він подякував педагогам, батькам, учням та українським військовим, які допомагають зберігати можливість навчатися й здобувати освіту в умовах повномасштабної війни.

Відповідне повідомлення Буданов опублікував у соцмережах, передає Новини.LIVE

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Привітання від кирила Буданова з Днем учителя
Кирило Буданов привітав із Днем працівників освіти. Ілюстрація: Буданов/Facebook

Освіта під час війни

За словами Буданова, українська освіта за роки повномасштабної війни змінилася. Заняття проводять не лише у звичайних класах, а й в укриттях, на паркінгах та станціях метро.

Керівник Офісу Президента зазначив, що вчитися дітям доводиться навіть під час повітряних тривог і російських атак.

"Навчати й навчатися під час війни — це щоденний іспит на витримку та здатність рухатися далі", — наголосив Буданов.

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Окремо він висловив вдячність українським захисникам, які боронять право дітей на навчання та можливість зростати в Україні.

Педагогам Буданов подякував за професіоналізм і щоденну працю, школярам — за те, що вони продовжують навчання попри складні обставини, а батькам — за підтримку дітей.

"Ми вчимо дітей сьогодні, щоб завтра вони розбудовували вільну та сильну Україну", — заявив він.

Що відомо про навчання в умовах війни

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко дозволив педагогам коригувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо школярі втомлюються. Також учителі можуть змінювати послідовність предметів у розкладі.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про пропозицію надати вчителям статус державних службовців із відповідним фінансовим забезпеченням. Із такою ініціативою виступав голова Комітету економістів України Андрій Новак. На його думку, держава має приділяти більше уваги фінансуванню освітньої сфери, адже педагоги відіграють важливу роль у формуванні майбутнього країни.

освіта вчителі школи Кирило Буданов День вчителя
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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