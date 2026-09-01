Новак: необхідно підняти статус українських вчителів до держслужбовців

Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Фото: Facebook/ Андрій Новак

В Україні необхідно надати вчителям офіційний статус державних службовців із відповідним рівнем фінансового забезпечення. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Він вважає, що освітня галузь має стати пріоритетною сферою для бюджетної підтримки, оскільки саме педагоги формують майбутнє нації.

Про це Андрій Новак заявив в ефірі День.LIVE.

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Зростання видатків на українську освіту

За словами економіста, наразі статистика фінансування галузі показує стабільне зростання бюджетних вливань, попри складну ситуацію.

"Якщо минулого року на потреби освіти виділяли 410 мільярдів гривень, то вже цього року показник успішно збільшили до 465 мільярдів. Я думаю, що в Держбюджеті 2027 року ця цифра ще збільшиться десь до 500 млрд гривень", — зазначив Андрій Новак.

Економіст підкреслив, що найбільша частина від цього фінансового зростання автоматично спрямовується саме на підвищення посадових окладів та заробітних плат працівникам шкіл.

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Проте, на його думку, для реального прориву та залучення молодих кадрів звичайного підняття виплат замало, тому ідея щодо переведення вчителів у ранг держслужбовців є логічним кроком. Це дозволить забезпечити педагогам надійні соціальні гарантії, гідні пенсії та стабільність, яка зараз критично необхідна для збереження їх професії.

Як писали Новини.LIVE раніше, українські вчителі вимушені працювати в дуже складних умовах. Зокрема, вони працюють у підземних школах, яких в Україні вже збудували близько сотні, аби діти у прифронтових регіонах мали змогу безпечно навчатися під час цілодобових тривог.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський оцінив захищеність українських шкіл та зазначив, що ситуація в багатьох закладах освіти досі не відповідає сучасним потребам.