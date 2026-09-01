В Україні вже працюють 100 підземних шкіл для безпечного навчання

Підземна школа у Запоріжжі. Фото: МОН України

В Україні вже відкрили та запустили близько 100 підземних шкіл для безпечного навчання дітей під час тривог. Наразі більша частина учнів та вихованців дитсадків по країні мають доступ до звичайних укриттів у закладах або поруч. Проте у прифронтових регіонах ситуація критична через постійні загрози, тому там найбільше будують подібні безпечні об'єкти під землею.

Про це повідомила в ефірі День.LIVE голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

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Ситуація з безпекою учнів у школах

Загалом по країні 83% школярів та 82% вихованців дитячих садків зараз мають де сховатися під час російських обстрілів. Але у прифронтових областях повітряні тривоги часто лунають годинами або взагалі тривають по цілій добі, через що діти фізично не можуть ходити на уроки.

Нардепка Юлія Гришина наголосила, що підземні школи з нормальним кондиціонуванням, їдальнями та безпечними класами наразі є єдиним виходом для нормального навчання у цих регіонах.

Будівництво нових підземних шкіл

Зараз будівельники активно працюють над створенням нових об'єктів у небезпечних областях країни. Ще 113 підземних шкіл зараз перебувають на етапі завершення ремонтних робіт.

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Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський запропонував внести зміни у процедури проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) для українських випускників. За пропозицією президента, потрібно дозволити учням повторно складати тест, а також переглянути строки проведення НМТ.