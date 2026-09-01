В Украине уже работают 100 подземных школ для безопасного обучения

Подземная школа в Запорожье. Фото: МОН Украины

В Украине уже открыли и запустили около 100 подземных школ для безопасного обучения детей во время тревог. В настоящее время большая часть школьников и воспитанников детских садов по всей стране имеет доступ к обычным укрытиям в учреждениях или рядом с ними. Однако в прифронтовых регионах ситуация критическая из-за постоянных угроз, поэтому именно там строят больше всего подобных безопасных объектов под землей.

Об этом сообщила в эфире День.LIVE председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Реклама

Ситуация с безопасностью учащихся в школах

В целом по стране 83% школьников и 82% воспитанников детских садов сейчас имеют место, где можно укрыться во время российских обстрелов. Но в прифронтовых областях воздушные тревоги часто звучат часами или вообще длятся сутки напролёт, из-за чего дети физически не могут ходить на уроки.

Депутат Юлия Гришина подчеркнула, что подземные школы с нормальным кондиционированием, столовыми и безопасными классами на данный момент являются единственным выходом для нормального обучения в этих регионах.

Строительство новых подземных школ

Сейчас строители активно работают над созданием новых объектов в опасных регионах страны. Еще 113 подземных школ в настоящее время находятся на этапе завершения ремонтных работ.

Читайте также:

Власти обещают, что все эти учреждения будут достроены и сданы в эксплуатацию уже к концу текущего учебного года, чтобы разгрузить систему образования.

Как ранее писали Новини.LIVE, война в Украине может продолжаться как минимум до 2030 года из-за нежелания РФ идти на мир. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Россия ежедневно терроризирует города сотнями ракет и дронов и планирует масштабную мобилизацию, поэтому предпосылок для диалога нет.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский предложил внести изменения в процедуры проведения национального мультипредметного теста (НМТ) для украинских выпускников. По предложению президента, нужно разрешить учащимся повторно сдавать тест, а также пересмотреть сроки проведения НМТ.