Новак: необходимо придать украинским учителям статус государственных служащих

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Фото: Facebook/Андрей Новак

В Украине необходимо предоставить учителям официальный статус государственных служащих с соответствующим уровнем финансового обеспечения. Такое мнение высказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он считает, что сфера образования должна стать приоритетной областью для бюджетной поддержки, поскольку именно педагоги формируют будущее нации.

Об этом Андрей Новак заявил в эфире День.LIVE.

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Рост расходов на украинское образование

По словам экономиста, в настоящее время статистика финансирования отрасли показывает стабильный рост бюджетных вливаний, несмотря на сложную ситуацию.

"Если в прошлом году на нужды образования выделяли 410 миллиардов гривен, то уже в этом году показатель успешно увеличили до 465 миллиардов. Я думаю, что в Госбюджете на 2027 год эта цифра еще увеличится примерно до 500 млрд гривен", — отметил Андрей Новак.

Экономист подчеркнул, что большая часть этого финансового роста автоматически направляется именно на повышение должностных окладов и заработной платы работникам школ.

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Однако, по его мнению, для реального прорыва и привлечения молодых кадров обычного повышения выплат недостаточно, поэтому идея о переводе учителей в разряд государственных служащих является логичным шагом. Это позволит обеспечить педагогам надежные социальные гарантии, достойные пенсии и стабильность, которая сейчас крайне необходима для сохранения их профессии.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинские учителя вынуждены работать в очень сложных условиях. В частности, они работают в подземных школах, которых в Украине уже построили около сотни, чтобы дети в прифронтовых регионах могли безопасно учиться во время круглосуточных тревог.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский оценил безопасность украинских школ и отметил, что уровень безопасности в некоторых школах до сих пор не соответствует современным требованиям.