Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський привітав працівників нафтогазової галузі України

Зеленський привітав працівників нафтогазової галузі України

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:53
Зеленський подякував нафтогазовцям за роботу в умовах війни
Зеленський вітає працівників. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх працівників та працівниць нафтогазової галузі з професійним святом. Він подякував їм за відвагу, ефективність та роботу, завдяки якій українці пройшли зими війни.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 15 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський подякував працівникам нафтогазової галузі

Глава держави звернувся до буровиків, геологів, слюсарів, інженерів, диспетчерів та всіх, хто працює в енергетичній сфері. Він підкреслив важливість їхнього внеску в забезпечення енергетичної безпеки країни навіть в умовах війни. Президент зазначив, що українці змогли пройти складні зими саме завдяки роботі цих людей.

"Дякую вам за вашу відвагу, ефективність та якісну роботу. Дякую всім нашим буровикам, геологам, слюсарям, інженерам, диспетчерам — усім, хто забезпечує стабільну роботу енергетичної системи", — наголосив президент.

Він додав, що країна пам’ятає ціну, якою дається стабільність і тепло в домівках громадян. Зеленський подякував усім працівникам галузі за відданість справі й закликав продовжувати зміцнювати енергетичну незалежність України. У фіналі свого звернення президент традиційно виголосив "Слава Україні!".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня танкових військ, який відзначали напередодні, зустрівся з військовими та вручив їм державні нагороди

Раніше ми також інформували, що Зеленський подякував військовим, які завдають значних втрат російським окупаційним силам. 

Володимир Зеленський Нафтогаз сфера енергетики працівники енергетика свято
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації