Зеленський подякував нафтогазовцям за роботу в умовах війни

Президент України Володимир Зеленський привітав усіх працівників та працівниць нафтогазової галузі з професійним святом. Він подякував їм за відвагу, ефективність та роботу, завдяки якій українці пройшли зими війни.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 15 вересня.

Зеленський подякував працівникам нафтогазової галузі

Глава держави звернувся до буровиків, геологів, слюсарів, інженерів, диспетчерів та всіх, хто працює в енергетичній сфері. Він підкреслив важливість їхнього внеску в забезпечення енергетичної безпеки країни навіть в умовах війни. Президент зазначив, що українці змогли пройти складні зими саме завдяки роботі цих людей.

"Дякую вам за вашу відвагу, ефективність та якісну роботу. Дякую всім нашим буровикам, геологам, слюсарям, інженерам, диспетчерам — усім, хто забезпечує стабільну роботу енергетичної системи", — наголосив президент.

Він додав, що країна пам’ятає ціну, якою дається стабільність і тепло в домівках громадян. Зеленський подякував усім працівникам галузі за відданість справі й закликав продовжувати зміцнювати енергетичну незалежність України. У фіналі свого звернення президент традиційно виголосив "Слава Україні!".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня танкових військ, який відзначали напередодні, зустрівся з військовими та вручив їм державні нагороди.

Раніше ми також інформували, що Зеленський подякував військовим, які завдають значних втрат російським окупаційним силам.