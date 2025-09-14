Відео
Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення

Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 19:14
Удари України по Росії — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам, які завдають Росії дійсно значущих втрат. Він оцінив удари по противнику.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Втрати Росії

Зеленський висловив вдячність захисникам, які завдають РФ втрат на фронті, у прикордонні та на власній території.

"Найбільш ефективні санкції — санкції, які діють найшвидше, — це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь — і це суттєво обмежує війну. Російська війна — це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", — зауважив глава держави.

Український також подякував спецпризначенцям СБУ, які нещодавно відпрацювали по Приморську. Йдеться про найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. За словами Зеленського, є суттєві пошкодження та це відчутно для противника.

Крім того, українські спецпризначенці тримають у полі зору порт Усть-Луга та всі інші точки виходу Росії на світовий ринок.

"Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність!" — додав глава держави.

Нагадаємо, 13 вересня дрони ГУР уразили військове хімічне виробництво росіян у Пермському краї.

Також нещодавно СБУ атакувала порт Приморськ під Санкт-Петербургом. Внаслідок цього було призупинено відвантаження нафти.

Володимир Зеленський СБУ війна ЗСУ Україна ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
