Удари України по Росії — Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам, які завдають Росії дійсно значущих втрат. Він оцінив удари по противнику.

Про це український лідер повідомив у вечірньому зверненні у неділю, 14 вересня.

Втрати Росії

Зеленський висловив вдячність захисникам, які завдають РФ втрат на фронті, у прикордонні та на власній території.

"Найбільш ефективні санкції — санкції, які діють найшвидше, — це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь — і це суттєво обмежує війну. Російська війна — це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", — зауважив глава держави.

Український також подякував спецпризначенцям СБУ, які нещодавно відпрацювали по Приморську. Йдеться про найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. За словами Зеленського, є суттєві пошкодження та це відчутно для противника.

Крім того, українські спецпризначенці тримають у полі зору порт Усть-Луга та всі інші точки виходу Росії на світовий ринок.

"Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність!" — додав глава держави.

Нагадаємо, 13 вересня дрони ГУР уразили військове хімічне виробництво росіян у Пермському краї.

Також нещодавно СБУ атакувала порт Приморськ під Санкт-Петербургом. Внаслідок цього було призупинено відвантаження нафти.