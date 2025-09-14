Удары Украины по России — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил воинов, которые наносят России действительно значимые потери. Он оценил удары по противнику.

Об этом украинский лидер сообщил в вечернем обращении в воскресенье, 14 сентября.

Реклама

Читайте также:

Потери России

Зеленский выразил благодарность защитникам, которые наносят РФ потери на фронте, в приграничье и на собственной территории.

"Наиболее эффективные санкции — санкции, которые действуют быстрее всего, — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах. Существенно ограничили российскую нефтяную отрасль — и это существенно ограничивает войну. Российская война — это фактически функция нефти, функция газа, всех других российских энергоресурсов", — отметил глава государства.

Украинский также поблагодарил спецназовцев СБУ, которые недавно отработали по Приморску. Речь идет о крупнейшем нефтяном терминале России на Балтийском море. По словам Зеленского, есть существенные повреждения и это ощутимо для противника.

Кроме того, украинские спецназовцы держат в поле зрения порт Усть-Луга и все другие точки выхода России на мировой рынок.

"Сейчас беспилотники Службы безопасности Украины способны действовать на расстоянии более тысячи километров. Работают также Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки, ГУР. Спасибо всем за меткость!" — добавил глава государства.

Напомним, 13 сентября дроны ГУР поразили военное химическое производство россиян в Пермском крае.

Также недавно СБУ атаковала порт Приморск под Санкт-Петербургом. Вследствие этого была приостановлена отгрузка нефти.