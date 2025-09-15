Видео
Главная Новости дня Зеленский поздравил работников нефтегазовой отрасли Украины

Зеленский поздравил работников нефтегазовой отрасли Украины

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:53
Зеленский поблагодарил нефтегазовцев за работу в условиях войны
Зеленский приветствует работников. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников и работниц нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за отвагу, эффективность и работу, благодаря которой украинцы прошли зимы войны.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 15 сентября.


Глава государства обратился к буровикам, геологам, слесарям, инженерам, диспетчерам и всем, кто работает в энергетической сфере. Он подчеркнул важность их вклада в обеспечение энергетической безопасности страны даже в условиях войны. Президент отметил, что украинцы смогли пройти сложные зимы именно благодаря работе этих людей.

"Спасибо вам за вашу отвагу, эффективность и качественную работу. Спасибо всем нашим буровикам, геологам, слесарям, инженерам, диспетчерам — всем, кто обеспечивает стабильную работу энергетической системы", — подчеркнул президент.

Он добавил, что страна помнит цену, которой дается стабильность и тепло в домах граждан. Зеленский поблагодарил всех работников отрасли за преданность делу и призвал продолжать укреплять энергетическую независимость Украины. В финале своего обращения президент традиционно произнес "Слава Украине!".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня танковых войск, который отмечали накануне, встретился с военными и вручил им государственные награды.

Ранее мы также информировали, что Зеленский поблагодарил военных, которые наносят значительные потери российским оккупационным силам.

