Зеленский поблагодарил нефтегазовцев за работу в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников и работниц нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником. Он поблагодарил их за отвагу, эффективность и работу, благодаря которой украинцы прошли зимы войны.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в понедельник, 15 сентября.

Зеленский поблагодарил работников нефтегазовой отрасли

Глава государства обратился к буровикам, геологам, слесарям, инженерам, диспетчерам и всем, кто работает в энергетической сфере. Он подчеркнул важность их вклада в обеспечение энергетической безопасности страны даже в условиях войны. Президент отметил, что украинцы смогли пройти сложные зимы именно благодаря работе этих людей.

"Спасибо вам за вашу отвагу, эффективность и качественную работу. Спасибо всем нашим буровикам, геологам, слесарям, инженерам, диспетчерам — всем, кто обеспечивает стабильную работу энергетической системы", — подчеркнул президент.

Он добавил, что страна помнит цену, которой дается стабильность и тепло в домах граждан. Зеленский поблагодарил всех работников отрасли за преданность делу и призвал продолжать укреплять энергетическую независимость Украины. В финале своего обращения президент традиционно произнес "Слава Украине!".

