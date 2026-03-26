Зеленський привітав Нацгвардію з 12-ю річницею створення

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 березня, привітав військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) з професійним святом. Глава держави наголосив, що за 12 років свого існування Нацгвардія стала однією з провідних формувань для оборони країни.

У зверненні Зеленський уточнив, де саме зараз виконують завдання окремі формування НГУ. Перший корпус Національної гвардії разом з іншими Силами оборони України тримає один із найскладніших напрямків на Донеччині — Покровсько-Очеретинський. Другий корпус, як зазначив президент, працює на Харківщині і якісно виконує свої завдання.

"Назви підрозділів Нацгвардії говорять самі за себе, і кожен, хто чує про "Азов" і "Хартію", знає, що це підрозділи, які гідно виконують бойові завдання", — заявив глава держави.

Також у зверненні були відзначені Третя бригада Нацгвардії, 18-та Слов’янська бригада, підрозділи безпілотної складової Lasar's Group, "Крила Омеги" і "Тайфун", а також бійці Центру спецпризначення "Омега". Президент підкреслив, що кожна з цих назв у структурі Національної гвардії асоціюється із силою.

"Пишаємося кожним і кожною, хто воює заради України і хто захищає Україну саме в лавах Національної гвардії. Вітаю вас із вашим днем. Дякую вам за силу. Слава Україні!" — закінчив звернення Володимир Зеленський та провів церемонію вручення нагород.

