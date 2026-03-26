Зеленский поздравил Нацгвардию с 12-й годовщиной создания

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 марта, поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины (НГУ) с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что за 12 лет своего существования Нацгвардия стала одним из ведущих формирований для обороны страны.

В обращении Зеленский уточнил, где именно сейчас выполняют задачи отдельные формирования НГУ. Первый корпус Национальной гвардии вместе с другими Силами обороны Украины держит одно из самых сложных направлений в Донецкой области — Покровско-Очеретинское. Второй корпус, как отметил президент, работает на Харьковщине и качественно выполняет свои задачи.

"Названия подразделений Нацгвардии говорят сами за себя, и каждый, кто слышит об "Азове" и "Хартии", знает, что это подразделения, которые достойно выполняют боевые задачи", — заявил глава государства.

Также в обращении были отмечены Третья бригада Нацгвардии, 18-я Славянская бригада, подразделения беспилотной составляющей Lasar's Group, "Крылья Омеги" и "Тайфун", а также бойцы Центра спецназначения "Омега". Президент подчеркнул, что каждое из этих названий в структуре Национальной гвардии ассоциируется с силой.

"Гордимся каждым и каждой, кто воюет ради Украины и кто защищает Украину именно в рядах Национальной гвардии. Поздравляю вас с вашим днем. Спасибо вам за силу. Слава Украине! " — закончил обращение Владимир Зеленский и провел церемонию вручения наград.

