Зеленский поздравил Нацгвардию с 12-й годовщиной создания

Зеленский поздравил Нацгвардию с 12-й годовщиной создания

Дата публикации 26 марта 2026 09:34
Зеленский поздравил Нацгвардию с 12-й годовщиной создания
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 26 марта, поздравил военнослужащих Национальной гвардии Украины (НГУ) с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что за 12 лет своего существования Нацгвардия стала одним из ведущих формирований для обороны страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление главы государства.

Владимир Зеленский поздравил нацгвардейцев с праздником

В обращении Зеленский уточнил, где именно сейчас выполняют задачи отдельные формирования НГУ. Первый корпус Национальной гвардии вместе с другими Силами обороны Украины держит одно из самых сложных направлений в Донецкой области — Покровско-Очеретинское. Второй корпус, как отметил президент, работает на Харьковщине и качественно выполняет свои задачи.

 

"Названия подразделений Нацгвардии говорят сами за себя, и каждый, кто слышит об "Азове" и "Хартии", знает, что это подразделения, которые достойно выполняют боевые задачи", — заявил глава государства.

Читайте также:

Также в обращении были отмечены Третья бригада Нацгвардии, 18-я Славянская бригада, подразделения беспилотной составляющей Lasar's Group, "Крылья Омеги" и "Тайфун", а также бойцы Центра спецназначения "Омега". Президент подчеркнул, что каждое из этих названий в структуре Национальной гвардии ассоциируется с силой.

"Гордимся каждым и каждой, кто воюет ради Украины и кто защищает Украину именно в рядах Национальной гвардии. Поздравляю вас с вашим днем. Спасибо вам за силу. Слава Украине! " — закончил обращение Владимир Зеленский и провел церемонию вручения наград.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в среду, 25 марта, в Украине отмечали День Службы безопасности Украины. На фоне этого Владимир Зеленский поздравил спецназовцев, а также вручил награды. Кроме того, глава государства вспомнил самые яркие операции, которые проводили за годы войны.

Кроме того, как отмечает Новини.LIVE, глава ОПУ Кирилл Буданов заявил, что Украина расширит отношения и сотрудничество с Африкой. Он объяснял, что именно хотят изменить и высказался о предыдущих наработанных достижениях.

Владимир Зеленский Нацгвардия НГУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
