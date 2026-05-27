Головна Новини дня Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам

Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам

Дата публікації: 27 травня 2026 09:10
Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-байрам
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман в Україні та світі зі святом Курбан-байрам, або Ід аль-Адха. У своєму зверненні глава держави побажав миру, благословення та злагоди кожній родині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського. 

Звернення Зеленського до мусульман

Зеленський наголосив, що Україна продовжує робити все можливе, аби люди могли святкувати у безпеці. За його словами, українська держава захищає життя не лише в Україні та Європі, а й підтримує партнерів на Близькому Сході, у країнах Перської затоки та Південного Кавказу.

Окремо президент згадав про окупований Крим, зазначивши, що саме з нього у 2014 році розпочалася російська агресія проти України. Він подякував усім країнам та людям, які підтримують Україну, засуджують російську окупацію та допомагають повертати українців із російського полону.

"Пам'ятаємо про кримських політичних бранців Росії і стараємось повернути їх додому, в Україну. Дуже важливо, щоб і весь вільний світ не забував про тих, хто сьогодні позбавлений свободи. Хай це свято підтримає усі добрі серця! Курбан байрам хайирли ве мубарек олсун (традиційне мусульманське привітання кримськотатарською мовою, яке перекладається як "Бажаю вам благословенного та щасливого свята Курбан-байрам — Ред.)" — сказав глава держави.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Як писали Новини.LIVE, 26 травня Зеленський зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською. Він висловив підтримку незалежності Білорусі та наголосив на протидії російському впливу в регіоні. 

Також президент заявив про глобальний дефіцит антибалістики через війну в Ірані. Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський війна в Україні свято
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
