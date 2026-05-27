Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман в Украине и мире с праздником Курбан-байрам, или Ид аль-Адха. В своем обращении глава государства пожелал мира, благословения и согласия каждой семье.

Обращение Зеленского к мусульманам

Зеленский отметил, что Украина продолжает делать все возможное, чтобы люди могли праздновать в безопасности. По его словам, украинское государство защищает жизнь не только в Украине и Европе, но и поддерживает партнеров на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и Южного Кавказа.

Отдельно президент вспомнил об оккупированном Крыме, отметив, что именно с него в 2014 году началась российская агрессия против Украины. Он поблагодарил все страны и людей, которые поддерживают Украину, осуждают российскую оккупацию и помогают возвращать украинцев из российского плена.

"Помним о крымских политических пленниках России и стараемся вернуть их домой, в Украину. Очень важно, чтобы и весь свободный мир не забывал о тех, кто сегодня лишен свободы. Пусть этот праздник поддержит все добрые сердца! Курбан байрам хайирли ве мубарек олсун! (традиционное мусульманское приветствие на крымскотатарском языке, которое переводится как "Желаю вам благословенного и счастливого праздника Курбан-байрам — Ред.")" — сказал глава государства.

