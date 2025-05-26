День незалежності Грузії - Зеленський привітав країну зі святом

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 26 травня, Президент України Володимир Зеленський привітав народ Грузії з Днем незалежності. Він висловив щирі побажання міцності та щастя для цієї країни.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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День незалежності Грузії

Зеленський підкреслив, що українці завжди відчували теплий емоційний зв’язок із Грузією.

Він нагадав про підтримку України суверенітету та оборони Грузії у складний період російського вторгнення 2008 року. Він запевнив, що Україна й надалі стоятиме пліч-о-пліч із Грузією у спільному прагненні до свободи і гідного життя для всіх народів Європи.

Президент подякував усім, хто підтримує український народ, і закінчив своє звернення словами: "Хай живе незалежна Грузія! Слава Україні!".

Нагадаємо, що 26 травня відзначається особливе свято — День незалежності Грузії. Саме цього дня, у 1918 році, вперше в історії країни було офіційно проголошено державний суверенітет.

Крім того, повідомлялося, що наприкінці грудня 2024 року у Тбілісі, неподалік будівлі парламенту, виникли масштабні протести, які спалахнули одразу після інавгурації нового президента Міхеїла Кавелашвілі.