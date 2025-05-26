День независимости Грузии - Зеленский поздравил страну с праздником

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 26 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил народ Грузии с Днем независимости. Он выразил искренние пожелания прочности и счастья для этой страны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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День независимости Грузии

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда чувствовали теплую эмоциональную связь с Грузией.

Он напомнил о поддержке Украиной суверенитета и обороны Грузии в сложный период российского вторжения 2008 года. Он заверил, что Украина и в дальнейшем будет стоять бок о бок с Грузией в общем стремлении к свободе и достойной жизни для всех народов Европы.

Президент поблагодарил всех, кто поддерживает украинский народ, и закончил свое обращение словами: "Да здравствует независимая Грузия! Слава Украине!".

Напомним, что 26 мая отмечается особый праздник — День независимости Грузии. Именно в этот день, в 1918 году, впервые в истории страны был официально провозглашен государственный суверенитет.

Кроме того, сообщалось, что в конце декабря 2024 года в Тбилиси, недалеко от здания парламента, возникли масштабные протесты, которые вспыхнули сразу после инаугурации нового президента Михеила Кавелашвили.