Президент Зеленський 22 грудня привітам дипломатів з професійним святом

Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими дипломатами. Фото: Офіс президента

У неділю, 22 грудня, Президент Володимир Зеленський привітав українських дипломатів з їхнім професійним святом. Глава держави подякував послам нашої держави та іншими співробітникам Міністерства закордонних справ за роботу на благо України.

Свої привітання Зеленський оприлюднив на своїй сторніці у Telegram.

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Зеленський привітав дипломатів

"У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це — робота наших дипломатів. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими — так, щоб Україна мала необхідне", — зазначив президент.

Глава держави подякував всім працівникам дипломатичної служби, які докладають всіх зусиль, працюючи на користь України. За словами Зеленського, бути українським дипломатом означає бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено для наближення миру та захисту інтересів України й українців.

Зеленський закликав дипломатів і далі прокладати шляхи до побудоми відносин з іншими країнами. Він додав, що найважливішими напрямками є напрямки співпраця з Європейським Союзом і все необхідне для повноправного членства України в НАТО.

Окремо Зеленський наголосив, що вже погоджена низка нових призначень для українських посольств, серед яких — суспільні та громадські лідери. Також глава держави відзначив працівників МЗС орденами "За заслуги" ІІІ ступеня.

Українські дипломати на зустрічі з президентом Зеленським. Фото: Офіс президента

Зеленський вручає нагороду. Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що в Україну з останнім візитом як директор Центрального розвідувального управління відвідав Білл Бернс. З ним зустрівся Зеленський.

Також Зеленський відреагував на теракт у німецькому місті Магдебург, заявивши, що насильство не повинно перемагати ніде і ніколи.