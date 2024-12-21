Зеленський зустрівся з Біллом Бернсом під час його останнього візиту як директора ЦРУ

Зеленський востаннє зустрівся з Бернсом як директором ЦРУ
Україну з останнім візитом як директор Центрального розвідувального управління відвідав Білл Бернс. З ним зустрівся глава держави Володимир Зеленський.
Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 21 грудня.
Зустріч Зеленського з Бернсом
Зеленський наголосив, що провів багато зустрічей з Бернсом упродовж повномасштабної війни. Він подякував за допомогу.
"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі — і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу — відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує", — наголосив Зеленський.
За його словами, таємниць не розголошують, однак контакт зберігають. Зеленський зазначив, що разом з Бернсом ще побачать, як війна завершиться реальним та надійним миром.
Нагадаємо, 21 грудня Зеленський повідомив про останні російські обстріли та пообіцяв помсту окупантам за їхні атаки.
Раніше Зеленський відреагував на теракт у німецькому місті Магдебург, заявивши, що насильство не повинно перемагати ніде і ніколи.
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