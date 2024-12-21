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Зеленський востаннє зустрівся з Бернсом як директором ЦРУ

21 грудня 2024 20:14
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський зустрівся з Біллом Бернсом під час його останнього візиту як директора ЦРУ
Президент України Володимир Зеленський та директор ЦРУ Білл Бернс. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Україну з останнім візитом як директор Центрального розвідувального управління відвідав Білл Бернс. З ним зустрівся глава держави Володимир Зеленський.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 21 грудня.

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Зеленський наголосив, що провів багато зустрічей з Бернсом упродовж повномасштабної війни. Він подякував за допомогу.

"Зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно, і всі наші зустрічі — і в Україні, і в інших європейських країнах, і в Америці, і в інших частинах світу — відбувались без офіційного інформування. Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого! Хай удача тебе підтримує", — наголосив Зеленський.

За його словами, таємниць не розголошують, однак контакт зберігають. Зеленський зазначив, що разом з Бернсом ще побачать, як війна завершиться реальним та надійним миром.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський повідомив про останні російські обстріли та пообіцяв помсту окупантам за їхні атаки.

Раніше Зеленський відреагував на теракт у німецькому місті Магдебург, заявивши, що насильство не повинно перемагати ніде і ніколи.

Володимир Зеленський війна Україна ЦРУ президент

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