Зеленский встретился с Биллом Бернсом во время его последнего визита как директора ЦРУ

Президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ Билл Бернс. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украину с последним визитом как директор Центрального разведывательного управления посетил Билл Бернс. С ним встретился глава государства Владимир Зеленский.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 21 декабря.

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Встреча Зеленского с Бернсом

Зеленский отметил, что провел много встреч с Бернсом на протяжении полномасштабной войны. Он поблагодарил за помощь.

"Обычно о таких встречах не сообщают публично, и все наши встречи — и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира — происходили без официального информирования. Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только самого лучшего! Пусть удача тебя поддерживает", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, тайны не разглашают, однако контакт сохраняют. Зеленский отметил, что вместе с Бернсом еще увидят, как война завершится реальным и надежным миром.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 21 декабря Зеленский сообщил о последних российских обстрелах и пообещал месть оккупантам за их атаки.

Ранее Зеленский отреагировал на теракт в немецком городе Магдебург, заявив, что насилие не должно побеждать нигде и никогда.