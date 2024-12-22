Президент Зеленский 22 декабря поздравим дипломатов с профессиональным праздником

Владимир Зеленский во время встречи с украинскими дипломатами.

В воскресенье, 22 декабря, Президент Владимир Зеленский поздравил украинских дипломатов с их профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил послы нашего государства и других сотрудников Министерства иностранных дел за работу на благо Украины.

Свои поздравления Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram.

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"В мире есть сотни направлений отношений, в которых для Украины нужен реальный, конкретный, ощутимый результат. И именно это работа наших дипломатов. Быть во всех нужных кабинетах, быть в медиа, быть в общении со всеми нужными для Украины людьми и быть понятными" — так, чтобы у Украины было необходимое", — отметил президент.

Глава государства поблагодарил всех работников дипломатической службы, которые прилагают все усилия, работая в пользу Украины. По словам Зеленского, быть украинским дипломатом означает быть человеком, который может ответить абсолютно конкретно на вопрос, что было сделано для приближения мира и защиты интересов Украины и украинцев.

Зеленский призвал дипломатов и дальше прокладывать пути к построению отношений с другими странами. Он добавил, что важнейшими направлениями являются сотрудничество с Европейским Союзом и все необходимое для полноправного членства Украины в НАТО.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что уже согласован ряд новых назначений для украинских посольств, среди которых — общественные и общественные лидеры. Также глава государства отметил работников МИД орденами "За заслуги" ІІІ степени.

Украинские дипломаты на встрече с президентом Зеленским. Фото: Офис президента

Зеленский вручает награду. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что в Украину с последним визитом в качестве директора Центрального разведывательного управления посетил Билл Бернс. С ним встретился Зеленский.

Также Зеленский отреагировал на теракт в немецком городе Магдебурге, заявив, что насилие не должно побеждать нигде и никогда.