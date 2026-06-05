Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" полковнику Валентину Коренчуку з позивним "Бджоляр" посмертно. Льотчик загинув 27 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання. Він командував ескадрильєю 40-ї бригади тактичної авіації, відомої як "Привид Києва".

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

З перших годин повномасштабного вторгнення Валентин Коренчук брав участь в обороні українського неба. Тільки в першу добу війни він виконав п'ять бойових вильотів на перехоплення повітряних цілей противника. За час служби полковник здійснив понад 80 бойових вильотів, з яких 73 були пов'язані зі знищенням цілей і прикриттям українських військ. Загальний наліт пілота склав близько 300 годин, а на його рахунку — десятки знищених літаків, крилатих ракет та безпілотників.

Герой України Валентин Коренчук. Фото: Громадське

Чим запам'ятався льотчик "Бджоляр"

Одним із найвідоміших епізодів його служби став повітряний бій на підступах до Києва, коли російський штурмовик Су-25 зазнав аварії після маневрів українського пілота. Крім того, Коренчук був серед перших українських льотчиків, які освоїли застосування французьких авіаційних бомб AASM-250 HAMMER. Він також брав активну участь у розвитку співпраці із західними партнерами і підтримував перехід української авіації на сучасні винищувачі F-16.

Крім служби в небі, полковник займався патріотичним вихованням молоді, підтримував сім'ї загиблих військових і допомагав пораненим захисникам. За його участі в Києві з'явилися музейні проєкти, присвячені українській авіації, а також мурал "Привид Києва" на Подолі. У Валентина Коренчука залишилися дружина і троє дітей.

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