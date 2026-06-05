Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Валентину Коренчуку с позывным "Пчеловод" посмертно. Летчик погиб 27 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания. Он командовал эскадрильей 40-й бригады тактической авиации, известной как "Призрак Киева".

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Командовании Воздушных сил ВСУ.

С первых часов полномасштабного вторжения Валентин Коренчук участвовал в обороне украинского неба. Только в первые сутки войны он выполнил пять боевых вылетов на перехват воздушных целей противника. За время службы полковник совершил более 80 боевых вылетов, из которых 73 были связаны с уничтожением целей и прикрытием украинских войск. Общий налет пилота составил около 300 часов, а на его счету — десятки уничтоженных самолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Герой Украины Валентин Коренчук. Фото: Громадське

Чем запомнился летчик "Пчеловод"

Одним из наиболее известных эпизодов его службы стал воздушный бой на подступах к Киеву, когда российский штурмовик Су-25 потерпел крушение после маневров украинского пилота. Кроме того, Коренчук был среди первых украинских летчиков, освоивших применение французских авиационных бомб AASM-250 HAMMER. Он также активно участвовал в развитии сотрудничества с западными партнерами и поддерживал переход украинской авиации на современные истребители F-16.

Помимо службы в небе, полковник занимался патриотическим воспитанием молодежи, поддерживал семьи погибших военных и помогал раненым защитникам. При его участии в Киеве появились музейные проекты, посвященные украинской авиации, а также мурал "Призрак Киева" на Подоле. У Валентина Коренчука остались жена и трое детей.

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