Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг посла

Зеленський присвоїв дипломатичний ранг посла Руслану Стефанчуку
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 серпня, присвоїв дипломатичний ранг посла спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Крім того, таке ж звання отримав директор Дипломатичної академії України Ігор Осташ.
Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №831/2026, передає Новини.LIVE.
Дипломатичний ранг посла Стефанчуку та Осташу
"Відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" постановляю: присвоїти Стефанчуку Руслану Олексійовичу — Голові Верховної Ради України — дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", — йдеться в указі.
Також дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу Зеленський присвоїв Ігорю Осташу. Йдеться про директора Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ".
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, упродовж тривалого часу Україна не може знайти посла в США. Зокрема, знайти заміну не вдається через небажання українських політиків працювати з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа.
Раніше Ольга Стефанішина пішла у відставку з посади посла України в США за власним бажанням. Вона розповіла, що Зеленський не просив її звільнятися.