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Головна Новини дня Зеленський присвоїв дипломатичний ранг посла Руслану Стефанчуку

Зеленський присвоїв дипломатичний ранг посла Руслану Стефанчуку

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Дата публікації: 25 серпня 2026 23:01
Зеленський присвоїв Стефанчуку дипломатичний ранг посла
Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 серпня, присвоїв дипломатичний ранг посла спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку. Крім того, таке ж звання отримав директор Дипломатичної академії України Ігор Осташ.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №831/2026, передає Новини.LIVE.

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Дипломатичний ранг посла Стефанчуку та Осташу

"Відповідно до статті 25 Закону України "Про дипломатичну службу" постановляю: присвоїти Стефанчуку Руслану Олексійовичу — Голові Верховної Ради України — дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", — йдеться в указі.

Також дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу Зеленський присвоїв Ігорю Осташу. Йдеться про директора Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ".

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Указ Зеленського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, упродовж тривалого часу Україна не може знайти посла в США. Зокрема, знайти заміну не вдається через небажання українських політиків працювати з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа.

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Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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