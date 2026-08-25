Зеленский присвоил Стефанчуку дипломатический ранг посла

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 августа, присвоил дипломатический ранг посла спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Кроме того, такое же звание получил директор Дипломатической академии Украины Игорь Осташ.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского №831/2026, передает Новини.LIVE.

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Дипломатический ранг посла Стефанчуку и Осташу

"В соответствии со статьей 25 Закона Украины "О дипломатической службе" постановляю: присвоить Руслану Алексеевичу Стефанчуку — Председателю Верховной Рады Украины — дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", — говорится в указе.

Также дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника второго класса Зеленский присвоил Игорю Осташу. Речь идет о директоре Государственного учебно-научного учреждения последипломного образования "Дипломатическая академия Украины имени Геннадия Удовенко при Министерстве иностранных дел".

Указ Зеленского. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Politico, в течение длительного времени Украина не может найти посла в США. В частности, найти замену не удается из-за нежелания украинских политиков работать с непредсказуемой администрацией Дональда Трампа.

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