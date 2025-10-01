Білецькому присвоїли нове звання — указ Зеленського

Відео
Зеленський присвоїв Білецькому нове звання — указ

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 10:52
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: Андрій Ковш/УП

Командиру Третього армійського корпусу ЗСУ полковнику Андрію Білецькому присвоїли звання бригадного генерала. Відповідний указ видав Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Читайте також:
Скриншот указу Зеленського

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру Третього армійського корпусу ЗСУ Андрію Білецькому звання бригадного генерала.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу — командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України", — йдеться в указі президента №737/2025.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Білецький розповів про відносини із Володимиром Зеленським.

Раніше Білецький зізнався, чи має суперечки із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Володимир Зеленський ЗСУ День захисників і захисниць України війна в Україні Андрій Білецький українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
