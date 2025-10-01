Білецькому присвоїли нове звання — указ Зеленського

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: Андрій Ковш/УП

Командиру Третього армійського корпусу ЗСУ полковнику Андрію Білецькому присвоїли звання бригадного генерала. Відповідний указ видав Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Реклама

Читайте також:

Скриншот указу Зеленського

Білецькому присвоїли звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру Третього армійського корпусу ЗСУ Андрію Білецькому звання бригадного генерала.

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу — командиру 3 армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України", — йдеться в указі президента №737/2025.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Білецький розповів про відносини із Володимиром Зеленським.

Раніше Білецький зізнався, чи має суперечки із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.