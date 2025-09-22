Відео
Головна Новини дня Білецький відповів, які наразі у нього відносини із Зеленським

Білецький відповів, які наразі у нього відносини із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 23:58
Білецький розповів про відносини із Зеленським
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: Андрій Ковш/УП

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький розповів про відносини з Президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що наразі вони не спілкуються.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Білецький про відносини із Зеленським

У відповідь на питання про те, чи спілкується Білецький зараз із Зеленським, він відповів, що ні.

"Дивіться, Зеленський — Верховний Головнокомандувач. Я зараз командир корпусу, був командиром бригади, ще деякі посади обіймав з 2022 року. Зараз повномасштабна війна, які у мене відносини можуть бути з Верховним Головнокомандувачем — вертикальні", — зазначив командир.

На думку Білецького, Зеленський виконує функцію Верховного Головнокомандувача.

"Чи виконує він зараз свій функціонал як Верховний Головнокомандувач — так, виконує. Я вважаю, що ніхто нічого не виконує на 100%. Я не знаю в армії людину, яка виконує на 100%. Цю функцію він (Зеленський, — Ред.) виконує", — сказав командир Третього армійського корпусу ЗСУ.

Раніше Білецький відповів, чи має непорозуміння із Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським.

Також Білецький прокоментував можливі сценарії "перемир'я" та пояснив, що може наблизити його.

Володимир Зеленський армія політики війна в Україні Андрій Білецький
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
