Билецкий рассказал об отношениях с Зеленским

Билецкий ответил, какие сейчас у него отношения с Зеленским
Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий рассказал об отношениях с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас они не общаются.
Об этом Билецкий рассказал в интервью "Радио Свобода" в понедельник, 22 сентября.
Билецкий об отношениях с Зеленским
В ответ на вопрос о том, общается ли Билецкий сейчас с Зеленским, он ответил, что нет.
"Смотрите, Зеленский — Верховный Главнокомандующий. Я сейчас командир корпуса, был командиром бригады, еще некоторые должности занимал с 2022 года. Сейчас полномасштабная война, какие у меня отношения могут быть с Верховным Главнокомандующим — вертикальные", — отметил командир.
По мнению Билецкого, Зеленский выполняет функцию Верховного Главнокомандующего.
"Выполняет ли он сейчас свой функционал как Верховный Главнокомандующий — да, выполняет. Я считаю, что никто ничего не выполняет на 100%. Я не знаю в армии человека, который выполняет на 100%. Эту функцию он (Зеленский, — Ред.) выполняет", — сказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ.
