Главная Новости дня Билецкий ответил, какие сейчас у него отношения с Зеленским

Билецкий ответил, какие сейчас у него отношения с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:58
Билецкий рассказал об отношениях с Зеленским
Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: Андрей Ковш/УП

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий рассказал об отношениях с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что сейчас они не общаются.

Об этом Билецкий рассказал в интервью "Радио Свобода" в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Билецкий об отношениях с Зеленским

В ответ на вопрос о том, общается ли Билецкий сейчас с Зеленским, он ответил, что нет.

"Смотрите, Зеленский — Верховный Главнокомандующий. Я сейчас командир корпуса, был командиром бригады, еще некоторые должности занимал с 2022 года. Сейчас полномасштабная война, какие у меня отношения могут быть с Верховным Главнокомандующим — вертикальные", — отметил командир.

По мнению Билецкого, Зеленский выполняет функцию Верховного Главнокомандующего.

"Выполняет ли он сейчас свой функционал как Верховный Главнокомандующий — да, выполняет. Я считаю, что никто ничего не выполняет на 100%. Я не знаю в армии человека, который выполняет на 100%. Эту функцию он (Зеленский, — Ред.) выполняет", — сказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ.

Ранее Билецкий ответил, имеет ли недоразумение с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским.

Также Билецкий прокомментировал возможные сценарии "перемирия" и объяснил, что может приблизить его.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
