Билецкому присвоили новое звание — указ Зеленского

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: Андрей Ковш/УП

Командиру Третьего армейского корпуса ВСУ полковнику Андрею Билецкому присвоили звание бригадного генерала. Соответствующий указ издал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Офиса президента Украины.

Скриншот указа Зеленского

Билецкому присвоили звание бригадного генерала

"Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Билецкому Андрею Евгеньевичу — командиру 3 армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", — говорится в указе президента №737/2025.

Напомним, что недавно Андрей Билецкий рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским.

Ранее Билецкий признался, имеет ли споры с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.