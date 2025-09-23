Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Билецкий объяснил, поддерживает ли выезд за границу 18-22-летних

Билецкий объяснил, поддерживает ли выезд за границу 18-22-летних

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 16:04
Выезд за границу 18-22-летним - Билецкий рассказал, поддерживает ли этот закон
Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, как он относится к закону, который позволяет выезжать из Украины мужчинам 18-22 лет. По его словам, такое решение нельзя оценить однозначно.

Об этом Билецкий рассказал в интервью"Радіо Свобода".

Реклама
Читайте также:

Вернутся ли 18-22-летние мужчины в Украину  прогноз Билецкого

"С одной стороны, мы понимаем, что у нас из-за этого (из-за запрета выезда 18-60-летним мужчинам, — Ред.) выезжала фактически школа. То есть сказать, что радикально увеличится выезд мужчин или парней за границу — я не думаю. Уменьшится выезд 15-17-летних, но увеличится — 20-24-летних",  заявил он.

Билецкий говорит, что, возможно, для Украины будет более безопасно потерять сейчас какое-то количество 20-24-летних.

"Потому, что 16-летних, если выедет на два-три года за границу, то огромная вероятность, что он там ассимилируется. И уже в Украину не вернется",  пояснил он.

В то же время военный надеется, что пройдет время и многие люди вернутся.

"Решение сложное. Нельзя оценить его однозначно. Но не потеряем этих, потеряем других. Мотивировать надо по-другому.  Давайте делать эффективную эталонную армию, она даст нам гораздо больше мотивации, чем запрет на выезд",  добавил он.

Напомним, в этом же интервью Билецкий также рассказал, планирует ли в будущем идти в политику. А также назвал кратчайший путь к перемирию.

В то же время командир Третьего армейского корпуса заявил, что мобилизация в Украине несправедлива, и объяснил, почему так считает.

война в Украине мужчины Андрей Билецкий выезд за границу Третья штурмова бригада
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации