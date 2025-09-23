Выезд за границу 18-22-летним - Билецкий рассказал, поддерживает ли этот закон

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, как он относится к закону, который позволяет выезжать из Украины мужчинам 18-22 лет. По его словам, такое решение нельзя оценить однозначно.

Об этом Билецкий рассказал в интервью"Радіо Свобода".

Реклама

Читайте также:

Вернутся ли 18-22-летние мужчины в Украину — прогноз Билецкого

"С одной стороны, мы понимаем, что у нас из-за этого (из-за запрета выезда 18-60-летним мужчинам, — Ред.) выезжала фактически школа. То есть сказать, что радикально увеличится выезд мужчин или парней за границу — я не думаю. Уменьшится выезд 15-17-летних, но увеличится — 20-24-летних", — заявил он.

Билецкий говорит, что, возможно, для Украины будет более безопасно потерять сейчас какое-то количество 20-24-летних.

"Потому, что 16-летних, если выедет на два-три года за границу, то огромная вероятность, что он там ассимилируется. И уже в Украину не вернется", — пояснил он.

В то же время военный надеется, что пройдет время и многие люди вернутся.

"Решение сложное. Нельзя оценить его однозначно. Но не потеряем этих, потеряем других. Мотивировать надо по-другому. Давайте делать эффективную эталонную армию, она даст нам гораздо больше мотивации, чем запрет на выезд", — добавил он.

Напомним, в этом же интервью Билецкий также рассказал, планирует ли в будущем идти в политику. А также назвал кратчайший путь к перемирию.

В то же время командир Третьего армейского корпуса заявил, что мобилизация в Украине несправедлива, и объяснил, почему так считает.