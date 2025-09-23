Виїзд за кордон 18-22-річним - Білецький розповів, чи підтримує цей закон

Андрій Білецький. Фото: кадр із відео

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, як він ставиться до закону, який дозволяє виїжджати з України чоловікам 18-22 років. За його словами, таке рішення не можна оцінити однозначно.

Про це Білецький розповів в інтервʼю "Радіо Свобода".

"З одного боку, ми розуміємо, що у нас через це (через заборону виїзду 18-60-річним чоловікам, — Ред.) виїжджала фактично школа. Тобто сказати, що радикально збільшиться виїзд чоловіків або хлопців за кордон — я не думаю. Зменшиться виїзд 15-17-річних, але збільшиться — 20-24-річних", — заявив він.

Білецький каже, що, можливо, для України буде більш безпечно втратити зараз якусь кількість 20-24-річних.

"Тому, що 16-річних, якщо виїде на два-три роки за кордон, то величезна ймовірність, що він там асимілюється. І вже в Україну не повернеться", — пояснив він.

Водночас військовий сподівається, що мине час, і багато людей повернуться.

"Рішення складне. Не можна оцінити його однозначно. Але не втратимо цих, втратимо інших. Мотивувати треба по-іншому. Давайте робити ефективну еталонну армію, вона дасть нам набагато більше мотивації, ніж заборона на виїзд", — додав він.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Білецький також розповів, чи планує у майбутньому йти в політику. А також назвав найкоротший шлях до перемир’я.

Водночас командир Третього армійського корпусу заявив, що мобілізація в Україні несправедлива, та пояснив, чому так вважає.